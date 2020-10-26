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«ТилТех Капитал» вложил 50 млн рублей в бренд косметики Shine Is

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Инвестиционный фонд «ТилТех Капитал» вложил 50 млн рублей в российский бренд косметики Shine Is, разрабатывающий и производящий средства ежедневного ухода для лица и тела. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе фонда.

«ТилТех Капитал» вложил 50 млн рублей в бренд косметики Shine Is

«ТилТех Капитал» получил 16,67% в компании. Оценка проекта составила 300 млн рублей.

Деньги пойдут на расширение ассортимента и запуск новых линеек, а также создание своего производства и увеличение офлайн-присутствия бренда (открытие собственных и франчайзинговых магазинов, продажа продукции в парфюмерно-косметических мультибрендовых сетях).

Shine Is была основана в 2019 году. Выпускает косметику: лосьоны, маски, сливки для тела, кремы. Производимая косметика не тестируется на животных, говорят в компании. Также Shine Is предлагает клиентам антисептики и аксессуары, в числе которых повязки для спа-процедур, педикюрные щетки, одежда и кисти для масок. По собственным данным, в ассортименте больше 110 товаров.

У компании есть своя исследовательская лаборатория. Там разрабатываются косметические формулы и ароматы совместно с европейскими партнерами.

В ближайшее время компания откроет два новых магазина в Москве и Петербурге. Сейчас корнеры работают в Тюмени, Новосибирске, Самаре и Саратове.

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