Фонд «ТилТех Капитал» основателя сети «Вкусвилл» Андрея Кривенко инвестировал в «Клинику Фомина»

Полученные средства будут направлены на строительство 10 клиник женского здоровья «Клиника Фомина», а также на развитие генетической лаборатории Medical Genomics. Открытие региональных клиник и новой лабораторной площадки в Москве запланировано на 2021 год.

«Клиника Фомина» — федеральная сеть многопрофильных клиник с фокусом на женском здоровье.

На данный момент в сеть входят 10 клиник в 7 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, Твери, Пензе и Краснодаре. Новые клиники будут построены в Нижнем Новгороде, Уфе, Казани, Ростове и ряде других региональных центров страны.

Среди разработок клиники — интеллектуальная система «Ася», которая помогает врачам принимать решения на основе доказательной медицины; продукт RI Witness для чипирования биоматериалов при ЭКО; проекты по применению ИИ в гинекологии, эмбриоскопии и ультразвуковой диагностике. Также компания создает собственный геномный центр.

По прогнозам команды, открытие новых клиник увеличит выручку проекта в 7 раз. К 2024 году ожидаемый оборот составит 10-12 млрд рублей в год.

«Главная задача — добиться одинакового качества оказания услуг в Москве и регионах. В первую очередь, мы фокусируемся на оснащении клиник и подборе квалифицированного персонала», — рассказал основатель сети клиник Дмитрий Фомин.

В 2018 году «ТилТех Капитал» впервые вложился в «Клинику Фомина». Тогда размер инвестиций в проект составлял порядка 640 млн рублей за долю в бизнесе 49%.

Первая клиника сети открылась в Твери в 2011 году. В 2014 году была основана генетическая лаборатория Medical Genomics. С 2017 года компания начала масштабирование проекта по России.

«ТилТех Капитал» — флагманский фонд ГК «ТилТех». Он фокусируется на потребительских рынках и прогрессивных предпринимательских практиках. Суммы инвестиций фонда варьируются от 15 млн до 400 млн рублей.

Фонд был создан основателем магазинов «ВкусВилл» Андреем Кривенко, владельцем «Agama» Юрием Алашеевым и главой компании «ChemDiv» Александром Иващенко. Управляющий партнер фонда — Илья Кобяков.

Фото: «Клиника Фомина»