«ТилТех» потребовал от своей компании «Модная розница» вернуть 290 млн рублей
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Речь идет об основном долге 250 млн рублей и процентах в размере 47 млн рублей. Стороны заключили договор в декабре 2023 года.
В «ТилТех» отказались от комментариев, напомнив, что «Модная розница» «проходит процедуру банкротства».
Арбитражный суд Волгоградской области признал юрлицо ритейлера банкротом в марте 2025 года. Процедура наблюдения продлится до 13 июня 2025 года.
В июле 2024 года венчурный фонд основателя «ВкусВилла» Андрея Кривенко «ТилТех Капитал» приобрел сеть магазинов женской одежды Noun у основателя Семена Пименова. По данным ЕГРЮЛ, в результате серии сделок 45,5% ритейлера оказались в собственности АО «ТилТех», одной из структур венчурного фонда, еще 54,5% находятся на балансе «Модной розницы».
- Noun с 2012 года производил и продавал женскую одежду. В 2022 году «ТилТех» инвестировал в компанию 290 млн рублей. Средства планировалось направить на запуск франшизы для выхода в отдаленные регионы России, открытие склада, офиса в Москве и новых собственных магазинов. В разговоре с Forbes Пименов заявил, что венчурный фонд «сознательно лишил его бизнеса» в результате корпоративного конфликта. Также предприниматель говорил, что фонд остановил инвестиции, из-за чего Noun оказалась на грани банкротства.
Чистый убыток «Модной розницы» в 2024 году достиг 213 млн рублей, выручка упала на 40%, до 235 млн рублей.
Фото на обложке: teksomolika / Shutterstock / FOTODOM
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