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Фонд основателя «Вкусвилла» вложился в онлайн-витрину Food & Wine

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Фонд «Тилтех капитал» стал совладельцем онлайн-витрины Food & Wine. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Фонд основателя «Вкусвилла» вложился в онлайн-витрину Food & Wine

Фонд получил 20% ООО «Фуд энд вайн». Остальная доля принадлежит гендиректору компании Бориславу Меринову. 

Это юрлицо управляет винным бутиком премиум-класса под брендом Food & Wine в Подмосковье. Но главный проект компании — онлайн-витрина Food & Wine, где представлены вино, крепкий алкоголь, пиво, безалкогольные напитки, а также продукты питания.

Стоимость самого дорогого вина на онлайн-витрине — 31 тысяча рублей за бутылку.

В России действует запрет на дистанционную продажу алкоголя. Продавать алкоголь можно только через онлайн-витрины: при заказе покупатель оформляет курьеру доверенность на получение и доставку товара. Еще на онлайн-витринах можно забронировать алкоголь для самовывоза. По такой схеме и работает Food & Wine: у компании есть курьерская доставка в пределах МКАД.

Фонд «Тилтех капитал» основан создателем сети «Вкусвилл» Андреем Кривенко, председателем совета директоров ГК «Агама» Юрием Алашеевым и главой медицинского НП «Центр высоких технологий "Химрар"» Андреем Иващенко. Фонд фокусируется на потребительских рынках. Под его управлением — проекты на $50 млн. 

Фото: l i g h t p o e t / Shutterstock

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