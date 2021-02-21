«Умные» задние стекла и функция распознавания лиц: в транспортной системе Москвы запущены 20 пилотов

18 февраля прошел Demo Day акселератора «Транспортные инновации Москвы». 20 стартапов представили свои проекты в направлениях ИИ, нейросетей, управления транспортными сетями и обеспечения безопасности пассажиров. Все участники к демо-дню запустили пилоты и имеют бизнес-заказчика, рассказал RB.ru представитель акселератора.

Среди 20 финалистов 17 являются внешними проектами, 3 — внутренними, то есть созданными сотрудниками транспортного комплекса Москвы.

Среди прорабатываемых проектов:

пропускная система с технологией распознавания лиц;

интерактивные карты навигации в мобильном приложении «Метро Москвы» от Navigine;

«умные» задние стекла авто от «Эдкар»;

система раздельного сбора вторсырья с кешбэком для бизнеса от Win-Bin;

технология определения падения человека в транспорте с использованием ИИ от Gumich Robotics;

сервис для проведения осмотра автомобилей и спецтехники ViewApp;

платформа для запуска сервиса мобильности, включая шеринг разных видов транспорта, автопрокат и подписку на использование авто;

система обеззараживания воздуха в транспорте;

адаптивное управление светофорами в режиме реального времени от Edgevision;

система цифрового управления движением поездов в метро;

система безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах iCrosswalk;

система звукового ориентирования для маломобильных групп населения от команды «Говорящий город».

По результатам пилотных проектов эти и многие другие технологии могут в скором времени появиться в транспортной системе столицы.

«Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это ценный опыт как для участников, так и для города, поэтому мы надеемся, что запуск новых потоков в акселераторе станет ежегодным событием», — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Транспортные инновации Москвы» (ТИМ) — это отраслевой акселератор для стартап-проектов ранней стадии, созданный по инициативе столичного Департамента транспорта. Его основной целью является помощь командам в запуске пилота и адаптации продукта под интересы конкретного заказчика.

По предоставленным данным, на участие в акселераторе было подано 333 заявки. 50 команд вошли в шорт-лист для выступления на экспертном совете. В начале декабря команда ТИМ выбрала 30 наиболее перспективных проектов для участия в акселераторе.

Фото: Imaginechina-Tuchong / Depositphoto