Тим Кук выразил восторг от развития искусственного интеллекта в мире

Генеральный директор Apple Тим Кук рассказал о своем отношении к искусственному интеллекту и поделился надеждами относительно дальнейшего развития AI-технологий в мире.

В интервью журналу Time глава американской компании заявил, что искусственный интеллект является самой многообещающей инновацией на сегодняшний день по двум причинам: он «везде», и у него есть потенциал «облегчить людям жизнь».

«Я верю, что эта технология может принести очень много пользы в мире. Но, конечно, это зависит от создателя и от того, продумали ли способы ее правильного и неправильного использования», — сказал Тим Кук.

По мнению главы Apple, ИИ уже присутствует в ряде продуктов, о которых «вы на самом деле не думаете». Он привел примеры, которые встречаются в продуктах его компании, такие как распознавание лица или отпечатка пальца, работа персонального помощника Siri и даже алгоритмы группировки фото.

На неделе компания Apple провела онлайн-презентацию California Streaming, на которой анонсировала выход новых моделей телефонов iPhone 13 и iPhone 13 mini, а также iPhone 13 PRO, Watch Series 7, новую версию iPad и iPad mini.

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Фото: photovanessacarvalho / Shutterstock