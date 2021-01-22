Сергей Варт, CEO и сооснователь платформы для продажи товаров через прямые эфиры eyebuy.me, опубликовал пост в Facebook, в котором отреагировал на покупку Тимати доли в стриминговой платформе StreamSale.

«У кого есть контакты Басты?»: основатель eyebuy.me шуткой ответил на покупку Тимати StreamSale