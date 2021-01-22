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«У кого есть контакты Басты?»: основатель eyebuy.me шуткой ответил на покупку Тимати StreamSale

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Сергей Варт, CEO и сооснователь платформы для продажи товаров через прямые эфиры eyebuy.me, опубликовал пост в Facebook, в котором отреагировал на покупку Тимати доли в стриминговой платформе StreamSale.

«У кого есть контакты Басты?»: основатель eyebuy.me шуткой ответил на покупку Тимати StreamSale

О сделке стало известно накануне. Рэпер Тимати за $1 млн приобрел 25% приложения для онлайн-шопинга StreamSale. Новость взбудорожила игроков Live Commerce.

Фото: скриншот со страницы Сергея Варта в Facebook

StreamSale была запущена компанией Telestar Media в конце 2020 года. Она связывает поставщиков, производителей и стримеров с конечными клиентами. Покупатели из любой точки мира могут через мобильное приложение получить доступ к трансляции живых стримов. Во время эфиров работает чат со стримерами, в роли которых могут выступать блогеры и знаменитости.

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

Платформа eyebuy.me тоже существует для продажи товаров через прямые эфиры и объединяет в себе функции социальных сетей и е-сommerce. Среди клиентов площадки, в основном, компании, которые производят и продают одежду, обувь, аксессуары и косметику.

Фото на обложке: ChristianChan / Shutterstock

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