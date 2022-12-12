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Магазины бренда Timberland в России переименовали в Bootwood

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Магазины бренда Timberland в России переименовали в Bootwood. Ребрендинг произошел три дня назад, рассказал RB.RU сотрудник магазина. Ранее СМИ писали, что управляющий брендом Timberland в России может провести ребрендинг монобрендовых магазинов в России.

Магазины бренда Timberland в России переименовали в Bootwood

Магазины американского производителя одежды Timberland получили в России новое название – Bootwood. О ребрендинге, который провели три дня назад, RB.RU рассказал сотрудник одного из магазинов.

Редактор RB.RU увидел новую вывеску на месте бывшего Timberland в торговом центре «Европолис» в Москве.

О том, что магазин Timberland в аутлете «Таллинское» теперь называется Bootwood, говорится в сообщении аутлета в группе «ВКонтакте».

Сайт магазина Timberland в России продолжает работу, покупку одежды можно совершить онлайн.

По последним данным, с брендом Timberland в России работает компания «ДжамильКо». Дистрибьютор ранее подал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков, среди которых был Bootwood. По данным СМИ, «ДжамильКо» задумался о ребрендинге монобрендовых магазинов, в том числе Timberland, но пока не заявлял о своих планах официально.

Фото на обложке: Lenscap Photography / Shutterstock

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