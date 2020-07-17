Аналитики назвали срок выхода российской экономики из кризиса

Эксперты Economist Intelligence Unit (EIU) отметили, что экономика России сможет вернуться к докризисным показателям не раньше 2024 года. Большинство стран G7 восстановятся от последствий пандемии через два года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет аналитического подразделения Economist Group.

По данным исследования, мировое хозяйство вернется к уровню 2019 года в течение двух лет. Однако экономики отдельно взятых стран будут расти медленнее.

Самое быстрое восстановление прогнозируется для некоторых стран G7. Экономика США, Канады, Германии и Франции оживет в 2022 году. В Великобритании ситуация стабилизируется в конце 2023 года, а в Японии и Италии — в 2024 году, указывается в отчете.

При этом темп роста экономики G7 уже в третьем квартале текущего года составит 10%. Но эксперты EIU отмечают, что такие высокие показатели будут связаны, в первую очередь, с упадком второго квартала и, соответственно, низкой базой для сравнения.

«Реальная скорость восстановления в странах G7 будет куда менее впечатляющей», — отмечает директор по глобальному прогнозированию EIU Агата Демарайс.

Ситуацию в России аналитики оценили как тревожную. Ожидается, что экономическая система обновится только в 2024 году. Такие же прогнозы даны для Бразилии и ЮАР. Страны потеряли почти 10 лет роста, указано в исследовании.

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