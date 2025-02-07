Tinder добавит поиск пары с помощью искусственного интеллекта

Сервис онлайн-знакомств Tinder во втором квартале 2025 года внедрит функции искусственного интеллекта, которые позволят сделать подбор пары на основе интересов более персонализированным. Об этом сообщил TechCrunch.

Новая функция будет представлять собой «нечто большее, чем свайп», рассказал инвесторам финансовый директор Match Group, которая владеет Tinder, Гэри Свидлер. По его словам, компания рассчитывает, что нововведение поможет увеличить число пользователей и улучшит восприятие приложения. Привычный способ поиска пары при этом останется.

В Tinder также есть опция на основе ИИ AI Photo Finder, которая помогает пользователям выбирать лучшие фотографии для своих профилей. TechCrunch уточнил, что эта функция была запущена в 2024 году.

Издание пишет, что в последнее время Tinder столкнулся со снижением активности аудитории. В октябре прошлого года количество ежемесячных активных пользователей снизилось на 10% год к году, а в январе 2025 года — на 8%. Доходы приложения также снижаются — прямая выручка сервиса в четвертом квартале 2024-го составила $476 млн, оказавшись ниже прогнозируемых $480–485 млн.

Tinder покинул российский рынок в 2023 году. К осени 2024-го сервис потерял свыше 90% аудитории в стране — по итогам первой половины прошлого года приложением пользовались лишь 95 тыс. россиян в месяц, согласно данным Mediascope.

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