«Теперь мы заложники»: владелец Tinder подал в суд на Google из-за высокой комиссии в Google Play

Match Group – владелец сервиса для знакомств Tinder – будет судиться с Google. Корпорацию обвинили в нарушении антимонопольного законодательства за навязывание своей платежной системы при транзакциях в Google Play.
О том, что Match Group подала исковое заявление в суд в отношении Google, пишет TechCrunch. Разбирательство будет проходить в США, иск подан в суд штата Калифорния.
«Десять лет назад Match Group была партнером Google. Теперь мы его заложники», – приводит издание выдержку из искового заявления. В компании подчеркнули, что подача искового заявления в суд стала «крайней мерой», потому что попытки урегулировать конфликт мирным путем оказались тщетны.
Match Group обвинила Google в навязывании своей платежной системы при транзакциях в Google Play. Владелец Tinder отказался платить 30%-ную комиссию в Google Play, в ответ корпорация пригрозила Match Group удалением ее приложений из магазина. Такая же мера ждет всех разработчиков, которые пытаются обойти платежную систему Google Play, уточнило издание.
Фото на обложке: Ascannio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
11 мая 2022
13 мая 2022
15 мая 2022