Россиянам начали «помогать» в регистрации аккаунта в прекратившем работу в России сервисе онлайн-знакомств Tinder. Объявления о предложении услуг появились на «Авито», в Telegram запустили соответствующего бота – аккаунт авторизуют через зарубежный номер телефона.

На «Авито» и в Telegram начали «помогать» россиянам в регистрации аккаунта в Tinder