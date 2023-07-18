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На «Авито» и в Telegram начали «помогать» россиянам в регистрации аккаунта в Tinder

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россиянам начали «помогать» в регистрации аккаунта в прекратившем работу в России сервисе онлайн-знакомств Tinder. Объявления о предложении услуг появились на «Авито», в Telegram запустили соответствующего бота – аккаунт авторизуют через зарубежный номер телефона.

На «Авито» и в Telegram начали «помогать» россиянам в регистрации аккаунта в Tinder

Россиянам начали предлагать услуги по «помощи» в доступе к дейтинг-сервису Tinder. Объявления с предложением соответствующих услуг появились на «Авито».

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Стоимость услуги по оказанию «помощи» в доступе к Tinder составляет 1,5-2 тыс. рублей. В одном из объявлений указано, что аккаунт в сервисе регистрируется на иностранную сим-карту.

Фото: "Авито"

Зарегистрировать аккаунт в Tinder российскому пользователю можно и через Telegram. В мессенджере появился бот, который делает это за $20.

Сервис онлайн-знакомств Tinder прекратил работу в России 30 июня.

Фото на обложке: Boumen Japet / Shutterstock

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