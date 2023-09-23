Tinder представил VIP-сервис Tinder Select за $499 в месяц

Tinder анонсировал новый вариант платной подписки — «ультрапремиальный сервис» Tinder Select стоимостью $499 в месяц. Tinder Select — это «VIP-услуга», доступная только 1% самых активных пользователей приложения знакомств и предоставляющая возможность «эксклюзивного поиска и подбора партнеров».

Согласно информации на официальном сайте, Select позволит пользователям разрешать доступ к своему аккаунту тем пользователям, что понравились обладателю VIP-подписки (даже если счастливчики не обладают золотым или серебряным членством), а также посылать «Прямое сообщение», не переписываясь с собеседником не менее двух раз в неделю (это правило действует для обычного обмена сообщениями).

Для получения высокого статуса пользователям нужно будет подать заявку на подключение услуги и соответствовать пяти требованиям компании: иметь подтвержденную фотографию, «показать намерение установить отношения», опубликовать не менее четырех фото, пяти интересов и подробную биографию.

«Мы знаем, что есть группа высоко вовлеченных и активных пользователей, которые отдают предпочтение более эффективным способам поиска связей, — цитирует директора по продуктам Tinder Марка Ван Райсвика Bloomberg. — Мы проводили анкетирование и собирали обратную связь с этой аудитории в течение последних нескольких месяцев, чтобы разработать совершенно новое предложение».

У загруженного 340 млн раз в 190 странах мира с 2012 года Tinder’а, как напоминает Business Insider, уже был опыт введения платных подписок: речь про Tinder +, Tinder Gold и Tinder Platinum, цены на которые начинаются от $24,99 в месяц.

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