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Tinder начал верифицировать пользователей по видео

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сервис для онлайн-знакомств Tinder начал верифицировать пользователей по видео. Чтобы подтвердить личность, нужно снять видеоселфи на фронтальную камеру смартфона. Такой способ верификации позволит пользователю получить специальную «галочку».

Tinder начал верифицировать пользователей по видео

Tinder запустил верификацию пользователей с помощью видеоселфи в приложении, пишет The Verge.

Чтобы пройти верификацию, пользователю нужно через приложение снять себя на фронтальную камеру смартфона. После этого человек сможет получить специальную синюю «галочку» и получить доступ к общению с уже подтвержденными аккаунтами.

Tinder запустил видеоверификацию для борьбы с мошенниками. В сервисе рассчитывают, что новый метод позволит подтвердить существование реального пользователя.

Те, кто прошел верификацию ранее и получил «галочку», должны будут подтвердить аккаунт снова с помощью нового метода.

Фото на обложке: Boumen Japet / Shutterstock

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