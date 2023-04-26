Сервис для онлайн-знакомств Tinder начал верифицировать пользователей по видео. Чтобы подтвердить личность, нужно снять видеоселфи на фронтальную камеру смартфона. Такой способ верификации позволит пользователю получить специальную «галочку».
Tinder запустил верификацию пользователей с помощью видеоселфи в приложении, пишет The Verge.
Чтобы пройти верификацию, пользователю нужно через приложение снять себя на фронтальную камеру смартфона. После этого человек сможет получить специальную синюю «галочку» и получить доступ к общению с уже подтвержденными аккаунтами.
Tinder запустил видеоверификацию для борьбы с мошенниками. В сервисе рассчитывают, что новый метод позволит подтвердить существование реального пользователя.
Те, кто прошел верификацию ранее и получил «галочку», должны будут подтвердить аккаунт снова с помощью нового метода.
Фото на обложке: Boumen Japet /
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