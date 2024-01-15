Акционеры головной компании банка «Тинькофф» одобрили редомициляцию в Россию. На данный момент TCS Group зарегистрирована на Кипре. В России компания получит прописку в специальном административном районе – «русском офшоре».
Акционеры TCS Group приняли решение о редомициляции компании в Россию. Об этом сообщил «Интерфакс».
Группа компаний начнет процесс отмены регистрации на Кипре и перерегистрации бизнеса в России. TCS Group получит прописку в специальном административном районе, так называемом «русском офшоре». В каком именно – на острове Русский или Октябрьский – компания не уточнила.
О вероятности переезда TCS Group в Россию впервые стало известно в марте 2023 года.
В январе TCS Group прошла процедуру делистинга депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE).
Фото на обложке: Ilya Platonov /
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