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Акционеры головной компании банка «Тинькофф» одобрили редомициляцию в Россию

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Акционеры головной компании банка «Тинькофф» одобрили редомициляцию в Россию. На данный момент TCS Group зарегистрирована на Кипре. В России компания получит прописку в специальном административном районе – «русском офшоре».

Акционеры головной компании банка «Тинькофф» одобрили редомициляцию в Россию

Акционеры TCS Group приняли решение о редомициляции компании в Россию. Об этом сообщил «Интерфакс». 

Группа компаний начнет процесс отмены регистрации на Кипре и перерегистрации бизнеса в России. TCS Group получит прописку в специальном административном районе, так называемом «русском офшоре». В каком именно – на острове Русский или Октябрьский – компания не уточнила.

О вероятности переезда TCS Group в Россию впервые стало известно в марте 2023 года.

В январе TCS Group прошла процедуру делистинга депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE).

Фото на обложке: Ilya Platonov / Shutterstock

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