Группа, владеющая банком «Тинькофф», стала стоить более $5 млрд

4 февраля капитализация группы компаний TCS Group Holding PLC (владеет банком «Тинькофф») достигла $5,2 млрд. Об этом в своем инстаграме рассказал ее основатель Олег Тиньков.

В посте предприниматель поблагодарил Оливера Хьюза, председателя правления и члена совета директоров «Тинькофф Банка», а также клиентов и «всех кто, покупает на #тинькоффинвестиции».

Как пишут Ведомости, на 14:43 мск цена акций группы выросла на 3,89% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов ($24,5) и составила $25,35 за бумагу. Вместе с тем рыночная капитализация компании выросла до $5,2 млрд.

По данным Московской биржи, акции TCS Group Holding PLC достигли максимума 1 616,9 рублей за штуку. На момент открытия эта сумма составляла 1 545,4 рублей.

Как сообщает TAdviser, TCS Group Holding PLC была зарегистрирована в 2006 году на Кипре предпринимателем Олегом Тиньковым. С 2013 года торгуется на Лондонской бирже (TCS LI).



Она владеет организациями: «Тинькофф Банк» (100%), CloudPayments (90%), «Тинькофф Онлайн Страхование»(19,92%), «Тинькофф Центр Разработки» (51%).