Группа, владеющая банком «Тинькофф», стала стоить более $5 млрд
4 февраля капитализация группы компаний TCS Group Holding PLC (владеет банком «Тинькофф») достигла $5,2 млрд. Об этом в своем инстаграме рассказал ее основатель Олег Тиньков.
В посте предприниматель поблагодарил Оливера Хьюза, председателя правления и члена совета директоров «Тинькофф Банка», а также клиентов и «всех кто, покупает на #тинькоффинвестиции».
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Ну вот! Пробили капитализацию в $5 млрд долларов 💪. @tinkoffbank и @t_komanda просто молодцы 🙏🙏🙏. Отдельное спасибо Оливеру Хьюзу, даже когда в 2015 мы стоили $300 млн он ЕДИНСТВЕННЫЙ в команде, кто верил, что мы будем стоить 5 и потом 10млрд долларов🤞. Оливер- ты Монстр🤯. Огромное спасибо также нашим клиентам и всем кто покупает на #тинькоффинвестиции! Дальше действовать будет #тинькофф
Как пишут Ведомости, на 14:43 мск цена акций группы выросла на 3,89% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов ($24,5) и составила $25,35 за бумагу. Вместе с тем рыночная капитализация компании выросла до $5,2 млрд.
По данным Московской биржи, акции TCS Group Holding PLC достигли максимума 1 616,9 рублей за штуку. На момент открытия эта сумма составляла 1 545,4 рублей.
Как сообщает TAdviser, TCS Group Holding PLC была зарегистрирована в 2006 году на Кипре предпринимателем Олегом Тиньковым. С 2013 года торгуется на Лондонской бирже (TCS LI).
Она владеет организациями: «Тинькофф Банк» (100%), CloudPayments (90%), «Тинькофф Онлайн Страхование»(19,92%), «Тинькофф Центр Разработки» (51%).
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