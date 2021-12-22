«Тинькофф Инвестиции» запустили торги иностранными акциями по выходным

«Тинькофф Инвестиции» предоставили своим клиентам возможность торговать на фондовом рынке в выходные, сообщила пресс-служба «Тинькофф». Брокер стал первым в России, кто предоставил такую возможность.

Все клиентские заявки, полученные брокером в выходные, будут исполняться на внебиржевом рынке — напрямую между продавцом и покупателем, пояснили в компании. «Тинькофф Инвестиции» выступят маркетмейкером, то есть посредником, гарантирующим исполнение заявок.

Для управления ликвидностью и формирования котировок «Тинькофф Инвестиции» используют собственную технологию — Quantitative Marketmaking Engine, QMM. Этот механизм позволяет в режиме реального времени анализировать новостной фон, динамику и сотни других финансовых показателей.

На первом этапе в выходные будут доступны наиболее ликвидные ценные бумаги, торгующиеся на «СПБ бирже». По мере наращивания объема торгов список финансовых инструментов, которыми можно торговать в выходные, планируется увеличивать.

Торговать в выходные дни с 10:00 до 19:00 по московскому времени смогут пользователи всех тарифов «Тинькофф Инвестиций». Условия обслуживания по тарифам в выходные не меняются.

Директор «Тинькофф Инвестиций» Дмитрий Панченко считает, что доступ к ценным бумагам в выходные будет востребован теми, кто в будние дни не успевает отслеживать динамику фондового рынка. Он привел в пример криптовалюты, которые торгуются в режиме 24/7. По его словам, это удобно современному инвестору.

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