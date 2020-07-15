Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Принадлежащий «Тинькофф» CloudPayments запустит собственный акселератор и выделит стартапам до 5 млрд рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Принадлежащий «Тинькофф» CloudPayments запустит собственный акселератор для технологических компаний и стартапов, в рамках которого выделит от 50 млн до 5 млрд рублей. Об этом сообщил советник заместителя председателя правления «Тинькофф» Дмитрий Спиридонов на своей странице в Facebook.

Принадлежащий «Тинькофф» CloudPayments запустит собственный акселератор и выделит стартапам до 5 млрд рублей

К стартапам предъявляется ряд требований:

  • проект должен работать в сфере финансовых технологий;
  • наличие готовой, сформированной команды;
  • «живой» и понятный P&L (profit & loss report, отчет о прибыли и убытках — прим. Rusbase);
  • план развития (на что будут использованы полученные деньги).

Спиридонов отметил, что заявки будут рассматриваться только при соблюдении этих условий. 

Стартапам нужно писать по адресу [email protected]

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

15 июля 2020

NeuroTech

15 июля 2020

Criec

17 июля 2020

Математические бои

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма