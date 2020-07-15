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Принадлежащий «Тинькофф» CloudPayments запустит собственный акселератор и выделит стартапам до 5 млрд рублей
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Анастасия Марьина
Принадлежащий «Тинькофф» CloudPayments запустит собственный акселератор для технологических компаний и стартапов, в рамках которого выделит от 50 млн до 5 млрд рублей. Об этом сообщил советник заместителя председателя правления «Тинькофф» Дмитрий Спиридонов на своей странице в Facebook.
Принадлежащий «Тинькофф» CloudPayments запустит собственный акселератор и выделит стартапам до 5 млрд рублейАнастасия Марьина
- проект должен работать в сфере финансовых технологий;
- наличие готовой, сформированной команды;
- «живой» и понятный P&L (profit & loss report, отчет о прибыли и убытках — прим. Rusbase);
- план развития (на что будут использованы полученные деньги).
Спиридонов отметил, что заявки будут рассматриваться только при соблюдении этих условий.
Стартапам нужно писать по адресу [email protected]
Фото: Unsplash
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