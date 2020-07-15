Принадлежащий «Тинькофф» CloudPayments запустит собственный акселератор для технологических компаний и стартапов, в рамках которого выделит от 50 млн до 5 млрд рублей. Об этом сообщил советник заместителя председателя правления «Тинькофф» Дмитрий Спиридонов на своей странице в Facebook.

Принадлежащий «Тинькофф» CloudPayments запустит собственный акселератор и выделит стартапам до 5 млрд рублей