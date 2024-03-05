В работе приложения банка «Тинькофф» произошел сбой. Пользователи сообщают о трудностях при авторизации в приложении и возможности использования его функций. Банк уже работает над устранением проблемы.
В работе мобильного банкинга «Тинькофф» произошел сбой. В неполадках при попытке входа в приложение убедился редактор RB.RU.
Пользователи банкинга отмечают, что трудности при входе в мобильный банк «Тинькофф» и возможности использования функций приложения есть у владельцев устройств на iOS и Android.
Представитель «Тинькофф» сообщил RB.RU, что с нестабильной авторизацией в приложении могли столкнуться незначительное число клиентов.
«Ситуация исправлена оперативно, все приложения работают в штатном режиме у всех клиентов», – отметили в «Тинькофф».
Последний раз сбой в работе мобильного банка «Тинькофф» произошел в сентябре 2023 года. Сообщалось о наличии проблем с выполнением операций в приложении.
Фото на обложке: Deacons docs /
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