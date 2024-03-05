В работе приложения банка «Тинькофф» произошел сбой. Пользователи сообщают о трудностях при авторизации в приложении и возможности использования его функций. Банк уже работает над устранением проблемы.

В работе мобильного банкинга «Тинькофф» произошел сбой. В неполадках при попытке входа в приложение убедился редактор RB.RU.

Пользователи банкинга отмечают, что трудности при входе в мобильный банк «Тинькофф» и возможности использования функций приложения есть у владельцев устройств на iOS и Android.

Представитель «Тинькофф» сообщил RB.RU, что с нестабильной авторизацией в приложении могли столкнуться незначительное число клиентов.

«Ситуация исправлена оперативно, все приложения работают в штатном режиме у всех клиентов», – отметили в «Тинькофф».

Последний раз сбой в работе мобильного банка «Тинькофф» произошел в сентябре 2023 года. Сообщалось о наличии проблем с выполнением операций в приложении.

Фото на обложке: Deacons docs / Shutterstock