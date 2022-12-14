«Тинькофф» выпустил альтернативу Apple Pay — платежный стикер на чехол смартфона

«Тинькофф» выпустил платежный стикер Tinkoff Pay, который имеет функционал бесконтактной оплаты. Его необходимо приклеить на смартфон или чехол. В компании это назвали альтернативой Apple Pay.

«Наклеив стикер Tinkoff Pay на смартфон или чехол, клиенты смогут вернуться к привычному способу бесконтактной оплаты. Это особенно актуально для пользователей iPhone, поскольку на данный момент в РФ нет аналогов заблокированного Apple Pay», — говорится в сообщении «Тинькофф».

Стикер с платежной системой «Мир» в несколько раз меньше, чем карта. Расплачиваться им можно везде, где установлен терминал. С помощью стикера также можно снять наличные в банкомате, который поддерживает бесконтактный способ авторизации.

Tinkoff Pay доступен для держателей дебетовых карт Tinkoff Black. Как и банковская карта, стикер привязывается к счету. В дальнейшем настройками стикера можно будет управлять из приложения «Тинькофф».

Сейчас новый способ оплаты тестируют сотрудники «Тинькофф». С января 2023 года платежные стикеры будут доступны всем желающим.

Клиенты с тарифом Tinkoff Premium и Private смогут выпустить Tinkoff Pay бесплатн, в остальных случаях это будет стоить 700 рублей.

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