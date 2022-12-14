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«Тинькофф» выпустил альтернативу Apple Pay — платежный стикер на чехол смартфона

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Тинькофф» выпустил платежный стикер Tinkoff Pay, который имеет функционал бесконтактной оплаты. Его необходимо приклеить на смартфон или чехол. В компании это назвали альтернативой Apple Pay.

«Тинькофф» выпустил альтернативу Apple Pay — платежный стикер на чехол смартфона

«Наклеив стикер Tinkoff Pay на смартфон или чехол, клиенты смогут вернуться к привычному способу бесконтактной оплаты. Это особенно актуально для пользователей iPhone, поскольку на данный момент в РФ нет аналогов заблокированного Apple Pay», — говорится в сообщении «Тинькофф».

Стикер с платежной системой «Мир» в несколько раз меньше, чем карта. Расплачиваться им можно везде, где установлен терминал. С помощью стикера также можно снять наличные в банкомате, который поддерживает бесконтактный способ авторизации.

Tinkoff Pay доступен для держателей дебетовых карт Tinkoff Black. Как и банковская карта, стикер привязывается к счету. В дальнейшем настройками стикера можно будет управлять из приложения «Тинькофф».

Сейчас новый способ оплаты тестируют сотрудники «Тинькофф». С января 2023 года платежные стикеры будут доступны всем желающим.

Клиенты с тарифом Tinkoff Premium и Private смогут выпустить Tinkoff Pay бесплатн, в остальных случаях это будет стоить 700 рублей.

Фото на обложке: DenPhotos / Shutterstock

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