В App Store появился «аналог» мобильного банка «Тинькофф» — пользователи назвали приложение фейком

В магазине приложений App Store появился «аналог» мобильного банка «Тинькофф». В описании не указано, к какому банку оно относится, но пользователи в комментариях указывают, что приложение – фейк. Официальное приложение «Тинькофф» удалили из App Store из-за санкций.

В магазине приложений App Store стало доступным для загрузки приложение TBank App, визуальное описание которого похоже на мобильный банк «Тинькофф».

В описании не указано, к какому банку относится приложение, но оно появляется в списке при попытке найти приложение «Тинькофф».

Судя по комментариям под приложением, оно доступно для загрузки с 11 сентября. Пользователи App Store указывают, что приложение является фейком.

В пресс-службе «Тинькофф» пояснили, что TBank App не имеет отношению к банку.

«В AppStore уже направлена претензия на удаление», – отметили в пресс-службе.

В банке напомнили, что официальное приложение «Тинькофф» можно скачать на сайте банка, а также в магазинах AppGallery, RuStore, Sumsung Store, Xiaomi GetApps.

Официальное приложение «Тинькофф» удалили из App Store в марте 2023 года из-за санкций.

Фото на обложке: Nikita Burdenkov / Shutterstock