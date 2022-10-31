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«Тинькофф» запустил собственный сервис по продаже автомобилей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банк «Тинькофф» запустил сервис по продаже автомобилей «Тинькофф авто». С его помощью неделей ранее запустили продажи китайских Haval в Краснодаре, Воронеже, Ростове-на-Дону и Минеральных Водах.

«Тинькофф» запустил собственный сервис по продаже автомобилей

Принцип работы нового сервиса похож на модель маркетплейса. Сейчас проект запускается через дилера Fresh Auto, рассказал представитель банка «Ведомостям».

После подтверждения сделки от клиента дилер бронирует машину у себя или на складе Haval. «Тинькофф» привозит машину покупателю, стороны подписывают договор купли-продажи и производят окончательные взаиморасчеты.

Техобслуживание и гарантийный ремонт машины можно будет сделать в любом официальном дилерском центре марки, автомобиль которой был выбран покупателем. В будущем компания намерена частично перейти на выкуп машин у производителей и сокращать участие дилера в проекте.

С помощью «Тинькофф авто» можно будет получить все услуги, которые связаны с покупкой машины: кредит, страховку, полное сопровождение сделки, техобслуживание, кэшбэк и т. д. 

Фото на обложке: Unsplash

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