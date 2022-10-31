«Тинькофф» запустил собственный сервис по продаже автомобилей

Банк «Тинькофф» запустил сервис по продаже автомобилей «Тинькофф авто». С его помощью неделей ранее запустили продажи китайских Haval в Краснодаре, Воронеже, Ростове-на-Дону и Минеральных Водах.

Принцип работы нового сервиса похож на модель маркетплейса. Сейчас проект запускается через дилера Fresh Auto, рассказал представитель банка «Ведомостям».

После подтверждения сделки от клиента дилер бронирует машину у себя или на складе Haval. «Тинькофф» привозит машину покупателю, стороны подписывают договор купли-продажи и производят окончательные взаиморасчеты.

Техобслуживание и гарантийный ремонт машины можно будет сделать в любом официальном дилерском центре марки, автомобиль которой был выбран покупателем. В будущем компания намерена частично перейти на выкуп машин у производителей и сокращать участие дилера в проекте.

С помощью «Тинькофф авто» можно будет получить все услуги, которые связаны с покупкой машины: кредит, страховку, полное сопровождение сделки, техобслуживание, кэшбэк и т. д.

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