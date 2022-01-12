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«Тинькофф» купил долю в швейцарском криптосервисе Aximetria с основателем из России

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

TCS Group Holding, головная структура «Тинькофф банка», приобрела долю в швейцарском криптосервисе Aximetria с основателем из России.

«Тинькофф» купил долю в швейцарском криптосервисе Aximetria с основателем из России

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Фото на обложке: igor moskalenko / Shutterstock

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