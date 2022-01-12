«Тинькофф» купил долю в швейцарском криптосервисе Aximetria с основателем из России

В ноябре 2021 года TCS Group выкупила 4,4 тыс. акций компании по 100 швейцарских франков (примерно 35,5 млн рублей), сообщил The Bell. Согласно документам компании, ее общий акционерный капитал составлял 534,7 тыс. швейцарских франков. Таким образом доля могла составит порядка 83,2%.

О том, что Aximetria теперь входит в TCS Group, говорится и на сайте самого сервиса. «Aximetria будет развиваться в рамках международной экспансии Tinkoff Group с соблюдением всех требований юрисдикций международного присутствия», — отметили в компании. Детали сделки группа раскроет в годовой отчетности.

Aximetria основал в 2018 году выходец из МТС и АФК «Система» Алексей Аксельрод. Работать над проектом он начал в 2017 году. Ему удалось привлечь $120 тыс. на развитие проекта от Digital Horizon.

Сервис имеет разрешение FINMA (финансовый регулятор Швейцарии) на обработку криптовалютных и фиатных транзакций. Компания предлагает финансовые услуги, связанные с цифровыми активами, частным клиентам в 33 странах в Европе, Азии, Южной Америке и СНГ. По собственным данным компании, количество ее клиентов насчитыват более 60 тыс. человек. Головной офис находится в городе Цуг.