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«Тинькофф-банк» намерен запустить биржевые овернайты в юанях

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Тинькофф-банк» планирует запустить биржевые овернайты в юанях. Юрлица смогут разместить китайскую валюту на день под проценты через биржевую инфраструктуру. Похожие продукты сейчас есть только на внебиржевом рынке

«Тинькофф-банк» намерен запустить биржевые овернайты в юанях

Структурироваться сделки будут с использованием клиринговых сертификатов участия (КСУ), которые эмитирует Национальный клиринговый центр (НКЦ) на базе активов, вносимых участником клиринга в имущественный пул, сообщил «Коммерсантъ».

Клиенты за юани со своего счета заключают сделку репо, получая КСУ от НКЦ. Затем клиринговый центр размещает деньги у профучастников, получая в обеспечение ценные бумаги. На следующий день контрагенты проводят обратные операции — юрлица получают юани с учетом накопленных процентов, возвращая КСУ в НКЦ, а профучастники рассчитываются с НКЦ, получая обратно размещенные ценные бумаги.

Эксперты считают, что маржинальность биржевых овернайтов в юанях невысока, а компании будут с опаской относиться к продукту на фоне высоких валютных рисков и низкой процентной ставки.

Фото на обложке: CESM I Studio / Shutterstock

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