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«Тинькофф банк» подал иск на 1,1 млрд рублей к МТС

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

«Тинькофф банк» подал к МТС иск на 1,1 млрд рублей. Третьим лицом указана ФАС России, подбробности иска пока не раскрываются.

«Тинькофф банк» подал иск на 1,1 млрд рублей к МТС

«Тинькофф банк» подал к МТС иск на более 1,1 млрд рублей. Третьим лицом в нём указана ФАС России, следует из информации в картотеке дел Арбитражного суда Москвы.

Иск поступил в суд в понедельник и к производству пока не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются. 

RB.ru запросил комментарии у «Тинькофф банка» и МТС.

Новость дополняется.

Фото: [email protected]/Depositphptos

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