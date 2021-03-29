«Тинькофф банк» подал иск на 1,1 млрд рублей к МТС

Анна Тимофеева
«Тинькофф банк» подал к МТС иск на 1,1 млрд рублей. Третьим лицом указана ФАС России, подбробности иска пока не раскрываются.
«Тинькофф банк» подал иск на 1,1 млрд рублей к МТСАнна Тимофеева
«Тинькофф банк» подал к МТС иск на более 1,1 млрд рублей. Третьим лицом в нём указана ФАС России, следует из информации в картотеке дел Арбитражного суда Москвы.
Иск поступил в суд в понедельник и к производству пока не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются.
RB.ru запросил комментарии у «Тинькофф банка» и МТС.
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