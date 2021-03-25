«Тинькофф банк» сменил председателя правления

На должность председателя правления банка «Тинькофф» назначен Станислава Близнюка. Он сменил на этом посту Оливера Хьюза, говорится в сообщении кредитной организации.

Станислав Близнюк назначен председателем правления «Тинькофф банка». Его кандидатура прошла согласование Центрального Банка России, говорится в сообщении банка, поступившем в редакцию RB.ru.

Отмечается, что Оливер Хьюз будет курировать ключевые стратегические инициативы, направленные на совершенствование корпоративного управления и обеспечение роста группы.

Вместе с тем он продолжит исполнять обязанности генерального директора TCS Group Holding, отвечая за управление бизнесом и операционную деятельность.