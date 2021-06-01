Иск на 437 млн: «Тинькофф Банк» подал в суд на «Билайн»

Причины подачи иска в картотеке суда не указаны, к производству дело на данный момент не принято. Третьей стороной в иске выступает Федеральная антимонопольная служба России.

В марте 2021 года «Тинькофф Банк» также подал иск к ПАО «Мобильные телесистемы» (бренд МТС) на сумму около 1,1 млрд рублей. По словам представителей банка, подача заявления была связана с решением ФАС: ранее регулятор признал несправедливым предоставление мобильными операторами более низких расценок на СМС-рассылки компаниям с государственным участием.

Telegram-канал «Арбитр» приводит сообщение «Тинькофф Банка», в котором утверждается, что «Beeline» длительное время не исполнял предписание ФАС о прекращении нарушений антимонопольного законодательства. Также банк заявляет, что мобильный оператор не только не снижал тарифы СМС-рассылок, но и поднимал их.

В «Тинькофф Банке» подтвердили RB.RU, что требования иска к «Билайну» аналогичны претензиям к МТС. Представители «Билайна» на запрос не ответили.

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