Иск на 437 млн: «Тинькофф Банк» подал в суд на «Билайн»

31 мая Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск АО «Тинькофф Банк» к ПАО «Вымпелком», управляющей компании мобильного оператора «Билайн». Банк требует взыскать около 437 млн рублей.
Причины подачи иска в картотеке суда не указаны, к производству дело на данный момент не принято. Третьей стороной в иске выступает Федеральная антимонопольная служба России.
В марте 2021 года «Тинькофф Банк» также подал иск к ПАО «Мобильные телесистемы» (бренд МТС) на сумму около 1,1 млрд рублей. По словам представителей банка, подача заявления была связана с решением ФАС: ранее регулятор признал несправедливым предоставление мобильными операторами более низких расценок на СМС-рассылки компаниям с государственным участием.
Telegram-канал «Арбитр» приводит сообщение «Тинькофф Банка», в котором утверждается, что «Beeline» длительное время не исполнял предписание ФАС о прекращении нарушений антимонопольного законодательства. Также банк заявляет, что мобильный оператор не только не снижал тарифы СМС-рассылок, но и поднимал их.
В «Тинькофф Банке» подтвердили RB.RU, что требования иска к «Билайну» аналогичны претензиям к МТС. Представители «Билайна» на запрос не ответили.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Ilya Platonov /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Яндекс.Go» обновил детский такси ко Дню защиты детей
- 2 Россия опередила 8 стран Европы по показателю ранней предпринимательской активности — исследование
- 3 Доля инвестиций в средствах россиян может достичь 40% — ВТБ
- 4 Закон о «просветительской деятельности», новые правила продажи SIM-карт и маркировка: изменения июня
- 5 В «Яндексе» рассказали о планах войти в топ-3 ритейлеров России