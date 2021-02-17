В работе сервисов «Тинькофф» произошел масштабный сбой

В работе сервисов «Тинькофф» зафиксирован масштабный сбой на территории России. По данным Downdetector, на 15:54 (мск) число жалоб составило более 4 тысяч.

Большинство отчетов о сбоях (88%) связано с невозможностью входа в систему. 10% пользователей указывают на поломку всех сервисов компании и 1% — на невозможность перевести деньги.

Проблемы наблюдаются на всей территории России.

Согласно сообщениям пользователей в соцсетях, сбой также наблюдается в приложении «Тинькофф Инвестиции».

Компания отвечает на вопросы пользователей в Twitter. Также там заявили, что проблема сбоев уже обнаружена и устраняется.