В работе сервисов «Тинькофф» произошел масштабный сбой

В работе сервисов «Тинькофф» зафиксирован масштабный сбой на территории России. По данным Downdetector, на 15:54 (мск) число жалоб составило более 4 тысяч.
Большинство отчетов о сбоях (88%) связано с невозможностью входа в систему. 10% пользователей указывают на поломку всех сервисов компании и 1% — на невозможность перевести деньги.
Проблемы наблюдаются на всей территории России.
Согласно сообщениям пользователей в соцсетях, сбой также наблюдается в приложении «Тинькофф Инвестиции».
@tinkoff_bank Абсолютное безобразие! Идёт основная торговая сессия. Сколько ваших клиентов сегодня потеряют деньги из-за проблем со входом?— Boris Topolyansky (@Topolyansky) February 17, 2021
@tinkoff_bank перестал работать вход в приложения. В оба и в инвестиции и в банк. Через веб браузер тоже не зайти. Происходит логин и сразу выкидывает назад.— Kalduzov Alexey (@Kalduzov) February 17, 2021
Первый раз за много лет столкнулся со сбоем приложения @tinkoff_bank. Теперь я видел всё— Terrazini (@alex_yashin) February 17, 2021
Компания отвечает на вопросы пользователей в Twitter. Также там заявили, что проблема сбоев уже обнаружена и устраняется.
Сейчас есть проблема со входом в приложение, около 1000 клиентов с ней столкнулись. Причину уже нашли и оперативно чиним, извините.— Тинькофф (@tinkoff_bank) February 17, 2021
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