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В работе сервисов «Тинькофф» произошел масштабный сбой

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

В работе сервисов «Тинькофф» зафиксирован масштабный сбой на территории России. По данным Downdetector, на 15:54 (мск) число жалоб составило более 4 тысяч.

В работе сервисов «Тинькофф» произошел масштабный сбой

Большинство отчетов о сбоях (88%) связано с невозможностью входа в систему. 10% пользователей указывают на поломку всех сервисов компании и 1% — на невозможность перевести деньги.

Проблемы наблюдаются на всей территории России.

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Согласно сообщениям пользователей в соцсетях, сбой также наблюдается в приложении «Тинькофф Инвестиции».

Компания отвечает на вопросы пользователей в Twitter. Также там заявили, что проблема сбоев уже обнаружена и устраняется.

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