«Тинькофф» запустил алгоритм для рекомендаций индивидуального кешбэка

Группа «Тинькофф» запускает технологию алгоритмического кэшбэка RECO: она будет формировать индивидуальные предложения по кешбэку. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей банка.

RECO использует технологии искусственного интеллекта. Алгоритм в течение двух лет обучался на покупках клиентов «Тинькофф» в различных категориях. Он анализирует покупки пользователей на основе суммы, периодичности и других параметров. По этим критериям RECO выясняет, что надо купить. При этом алгоритм предлагает пользователю вариант с кешбэком на нужный товар.

Также алгоритм может давать пользователям советы: например, предложить покупать больше овощей и зелени, если они редко встречаются в корзине клиента.

Эксперты считают, что выводы о RECO можно будет делать после того, как алгоритм проработает какое-то время. По их мнению, технология может советовать пользователю то, что ему не будет нужно. Кроме того, технологии вроде RECO дают банкам много информации о клиенте.

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