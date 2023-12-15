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«Тинькофф» представил первый в России сервис мобильных банковских ячеек

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Тинькофф» представил новую услугу — мобильные банковские ячейки. Сервис доступен в Москве и Московской области, но в перспективе ее расширят и на другие регионы, сообщили в пресс-службе банка.  

«Тинькофф» представил первый в России сервис мобильных банковских ячеек

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно оформить заявку в мобильном приложении банка или в чате техподдержки.

Как работает сервис

После подачи заявки инкассатор приедет к клиенту вместе с ячейкой. Затем сведения о мини-сейфе будут отображены в приложении. Чтобы забрать денежные средства или ценности, достаточно будет также в приложении заказать доставку ячейки. Доступ к ней будет только у клиента.

Банк будет содержать ячейки в хранилище пятого класса. Услуга подходит и для долгосрочного хранения, например, золотых слитков, и для временного использования.

Размер ячейки — 39,5 см х 28 см х 10 см. Услуга доступна клиентам Tinkoff Private и Tinkoff Premium.

Фото на обложке: Пресс-служба «Тинькофф»

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