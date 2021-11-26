«Тинькофф» купил долю 51% в финтех-сервисе для автоматизации выплат самозанятым Jump.Finance

«Тинькофф» приобрел контрольную долю (51%) в компании «Джаст Лук», которая развивает финтех-сервис для автоматизации расчетов и взаимодействия с внештатными исполнителями Jump.Finance, сообщила пресс-служба банка.
Команда сервиса, включая его основателей Михаила Кириченко и Антона Кириллова, продолжит работу над продуктом. Коммерческие условия соглашения не раскрываются.
Jump.Finance станет частью экосистемы «Тинькофф Бизнеса». Ожидается, что сервис в экосистеме «Тинькофф Бизнеса» усилит линейку отраслевых решений для компаний и предпринимателей. «Клиенты Jump.Finance получат бесшовный доступ к таким финансовым продуктам для бизнеса, как кредитование, идентификация, выпуск виртуальных карт и управление счетами», — отметили в пресс-службе.
Основными клиентами Jump.Finance являются средний и крупный бизнес, работающий с физлицами и самозанятыми. На сегодняшний день сервисом пользуется более 3 тыс. компаний, которые с его помощью осуществляют выплаты более чем 500 тыс. физлиц и самозанятых, говорится в сообщении. Выручка компании за 2021 год ожидается на уровне 200 млн рублей, что в 3 раза превышает показатель 2020 года.
Jump.Finance работает на рынке программного обеспечения для автоматизации выплат для таксопарков, автодилеров, ломозаготовителей, курьерских служб и компаний, которые работают с самозанятыми. Также сервис помогает автоматизировать документооборот с исполнителями, отчетность и управление заказами.
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Фото на обложке: Artyom Semenushkin /
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