«Тинькофф» с 1 сентября меняет условия обслуживания дебетовых карт. Оно будет бесплатным, если на вкладах, карте, накопительных и брокерских счетах в сумме будет не меньше 50 тысяч рублей. Соответствующее письмо было разослано клиентам банка.

«Тинькофф» изменил условия обслуживания дебетовых карт