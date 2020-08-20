«Тинькофф» изменил условия обслуживания дебетовых карт
«Тинькофф» с 1 сентября меняет условия обслуживания дебетовых карт. Оно будет бесплатным, если на вкладах, карте, накопительных и брокерских счетах в сумме будет не меньше 50 тысяч рублей. Соответствующее письмо было разослано клиентам банка.
«Обслуживание будет бесплатным, если на вкладах, картсчетах, накопительных и брокерских счетах (в том числе на ИИС и инвесткопилке) в сумме у вас не менее 50 000 рублей — или эквивалента в валюте — и эта сумма не снижается в течение расчетного периода», — говорится в письме.
Раньше деньги на вкладах, накопительных и брокерских счетах в расчете неснижаемого остатка не учитывались.
В компании отметили, что другое условие бесплатного обслуживания — наличие кредита, выданного на картсчет, — остается без изменений.
«Расчетная дата — 5 число каждого месяца. 5 сентября учет условий бесплатного обслуживания произведем по старым правилам. В новом периоде — с 6 сентября — будут применяться новые правила», — отметили в компании.
Фото: Artyom Semenushkin / Shutterstock
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