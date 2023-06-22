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Tinkoff eCommerce запустил конструктор для создания онлайн-бизнеса в три клика

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Tinkoff eCommerce представил платформу для запуска своего интернет-магазина. С помощью конструктора можно быстро создать площадку для электронной торговли без привлечения разработчиков и дизайнеров, рассказали в пресс-службе компании.

Tinkoff eCommerce запустил конструктор для создания онлайн-бизнеса в три клика

Сервис также позволяет подключить интернет-эквайринг и сразу принимать платежи. Платформа предоставляет бесплатный домен. Для каждого сайта доступен широкий набор инструментов: от чата и обработки заказов до оплаты в кредит и аналитики, отмечают в компании.

Если предприниматель еще не зарегистрировал бизнес или не подключил эквайринг, он сможет подать соответствующие заявки прямо во время создания сайта. Сам сайт можно визуально настроить под собственные предпочтения или специфику бизнеса.

Техническую поддержку сайта обеспечивает Tinkoff eCommerce. Единственное условие — принимать оплату можно только на счет в «Тинькофф Бизнесе».

Фото на обложке: Nuchylee / Shutterstock

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