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«Тинькофф» сообщил о появлении фейковых приложений банка в App Store

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Тинькофф» сообщил о появлении фейковых приложений банка в App Store. Таких приложений три, на них присутствует символика организации – в банке призвали не скачивать их, а если они уже загружены – удалить.

«Тинькофф» сообщил о появлении фейковых приложений банка в App Store

В App Store появились фейковые приложения с символикой банка «Тинькофф». Об этом рассказали в пресс-службе организации.  

В магазине Apple представлено три поддельных приложения банка – «Тинькофф»: The Mortgage Pro app, «Тинькофф – ваш выбор» и «Тинькофф карты & Voice Memos». На их эмблемах присутствует символика организации, но приложения являются фейковыми.

В «Тинькофф» призвали не скачивать приложения, а если они уже загружены – удалить и позвонить в банк для получения рекомендаций по безопасности средств.

«Тинькофф» находится под санкциями США, Канады, Великобритании и Евросоюза. Приложение банка удалено из App Store и Google Play.

Фото на обложке: Roman Arbuzov / Shutterstock

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