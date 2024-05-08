Клиент, заработавший на ошибке «Тинькофф» €68,8 тыс., выиграл тяжбу в Верховном суде

Верховный суд России встал на сторону Ильи Филимонова — клиента «Тинькофф», весной 2022 года заработавшего €68,8 тыс. благодаря ошибке банка с курсами валют. Пользователь совершил 96 обменов. Сами по себе многочисленные валютно-обменные операции нельзя считать злоупотреблением, постановил ВС.

Спор между банком и Филимоновым — первый из десятка подобных исков, дошедший до высшей судебной инстанции РФ, пишет «Коммерсантъ».

В феврале — марте 2022 года часть клиентов смогла заработать на «конвертации валюты по некорректному курсу» из-за «краткосрочных технических сбоев», сообщал «Тинькофф». Банк заблокировал счета этих клиентов и списал полученную ими прибыль. Граждане обратились в суд.

Илья Филимонов проиграл дело в первой инстанции, затем апелляция и кассация отклонили его иск. Суды решили, что действия клиента можно рассматривать как злоупотребление правом, а его заработок — как «неосновательное обогащение». Теперь он дошел до Верховного суда, гражданская коллегия которого отменила акты апелляции и кассации.

«Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента», устанавливать другие ограничения права «распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению», говорится в определении Верховного суда. Курсы валют, которыми пользовался Филимонов, банк самостоятельно разместил в открытом доступе, и в те даты истец «не мог приобрести валюту по иному курсу».

Законных оснований для блокировки счета и списания средств клиента ВС не увидел. С этими замечаниями и разъяснениями дело направлено на новое рассмотрение в апелляционный суд.

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