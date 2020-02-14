Два топ-менеджера «Тинькофф» запустили финтех-проект в Европе

Два ключевых топ-менеджера TCS Group Holding Олега Тинькова — Артем Яманов и Александр Емешев — запустили финтех-проект в Европе. Они покинут группу и будут заниматься развитием нового бизнеса. Об этом сообщают «Ведомости».

Яманов уходит с поста старшего вице-президента по развитию бизнеса TCS Group Holding. Он работает в «Тинькофф» с основания банка в 2006 году. Должность Яманова займет операционный директор «Тинькофф» Станислав Близнюк.

Емешев покинет место вице-президента по разработке новых продуктов, он в компании с 2014 года.

Финтех-проект, название которого не называется, будет запущен в этом году. Он ориентирован на частных клиентов в Европе. Стартап будет предоставлять некредитные финансовые продукты.

TCS Group Holding вложит в проект до €25 млн. Деньги будут инвестированы частями в течение года, по мере развития бизнеса. Группа станет основным seed-инвестором и контролирующим акционером компании.

Основными конкурентами стартапа в TCS называют необанки N26 и Monzo.