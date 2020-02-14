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Два топ-менеджера «Тинькофф» запустили финтех-проект в Европе

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Два ключевых топ-менеджера TCS Group Holding Олега Тинькова — Артем Яманов и Александр Емешев — запустили финтех-проект в Европе. Они покинут группу и будут заниматься развитием нового бизнеса. Об этом сообщают «Ведомости».

Два топ-менеджера «Тинькофф» запустили финтех-проект в Европе

Яманов уходит с поста старшего вице-президента по развитию бизнеса TCS Group Holding. Он работает в «Тинькофф» с основания банка в 2006 году. Должность Яманова займет операционный директор «Тинькофф» Станислав Близнюк.

Емешев покинет место вице-президента по разработке новых продуктов, он в компании с 2014 года. 

Финтех-проект, название которого не называется, будет запущен в этом году. Он ориентирован на частных клиентов в Европе. Стартап будет предоставлять некредитные финансовые продукты.

TCS Group Holding вложит в проект до €25 млн. Деньги будут инвестированы частями в течение года, по мере развития бизнеса. Группа станет основным seed-инвестором и контролирующим акционером компании.

Основными конкурентами стартапа в TCS называют необанки N26 и Monzo.

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

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