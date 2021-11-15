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«Тинькофф» запустил новые фонды для инвестиций в ИИ, финтех и азиатский рынок

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В «Тинькофф Инвестициях» появились новые биржевые паевые фонды для инвестиций в искусственный интеллект и робототехнику, финансовые технологии и глобальный азиатский рынок. Историческая доходность фондов составляет от 12,5% до 35% в долларах США.

«Тинькофф» запустил новые фонды для инвестиций в ИИ, финтех и азиатский рынок

О запуске новых биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) сообщили в пресс-службе «Тинькофф».

Фонд «Тинькофф FinTech» следует за индексом Tinkoff FinTech Total Return Index US, отражающим стоимость акций 40-45 лидирующих финтех-компаний мира. Фонд включает в себя такие компании, как PayPal, Coinbase и TCS Group – материнскую компанию «Тинькофф».

Историческая доходность стратегии фонда с 2016 года составляет 35% годовых в долларах США, сообщили в «Тинькофф».

Фонд «Тинькофф AI-Robotics» позволяет инвестировать в несколько компаний, работающих на рынке искусственного интеллекта и робототехники. БПИФ следует за индексом Nasdaq CTA US AI & Robotics TR. Он включает себя, например, разработчика технологий обработки изображений и видео Ambarella Inc. и Dynatrace — поставщика сервисов для мониторинга производительности ИТ-инфраструктуры.

Историческая доходность стратегии фонда с 2016 года составляет 30,2% годовых в долларах США.

Фонд «Тинькофф PAN-ASIA» включает акции компаний глобального рынка Азии: Китая, Сингапура, Тайваня, Гонконга, Индии, Индонезии, Японии, Филиппин и Южной Кореи. БПИФ следует за индексом Tinkoff PanAsia Total Return Index USD, отслеживающим динамику 50-55 компаний азиатско-тихоокеанского рынка.

Историческая доходность стратегии фонда с 2012 года составляет 12,5% годовых в долларах США.

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Фото: Showtime.photo / Shutterstock, Тинькофф

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