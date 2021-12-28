«Тинькофф Инвестиции» запустили онлайн-сервис для дарения акций

Брокер «Тинькофф Инвестиции» предоставил клиентам возможность оформить ценные бумаги в подарок полностью онлайн, сообщила пресс-служба «Тинькофф банка».
Клиент может сделать подарок как другому пользователю, так и человеку, у которого нет счета в «Тинькофф Инвестициях». Подарить можно любые финансовые инструменты, доступные неквалифицированным инвесторам, для приобретения которых не требуется проходить тестирование:
- акции;
- облигации;
- паи биржевых фондов.
По данным компании, «Тинькофф Инвестиции» первыми среди российских брокеров реализовали такую возможность.
Чтобы сделать подарок, нужно нажать кнопку «Подарить» на странице ценной бумаги, указать количество бумаг и выбрать получателя подарка.
Адресату придет СМС-сообщение или уведомление в приложении «Тинькофф Инвестиций». Если получатель подарка не клиент «Тинькофф», ему будет направлено уведомление о подарке, а также ссылка с заявкой на открытие брокерского счета и дебетовой карты.
Подарить акции можно в любое время вне зависимости от графика работы биржи. При покупке акций в подарок в выходной день расчеты производятся на основе цены закрытия предыдущего торгового дня. Получатель может отказаться от подарка. В этом случае средства, потраченные на покупку акций, возвращаются на счет дарителя.
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Фото на обложке: shevtsovy /
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