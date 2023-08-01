Приложение «Тинькофф банка» пропало из Google Play

Google удалила приложение «Тинькофф банка» из магазина Google Play. Из App Store сервисы банка пропали еще в марте.

В самом банке пояснили, что приложения «Тинькофф» на Android можно скачивать и обновлять из альтернативных магазинов. При этом установить и обновить на iPhone приложения «Тинькофф», «Тинькофф Инвестиций» и «Тинькофф Подпись» предлагается с помощью представителя банка.

Скриншот RB.RU

За последние месяцы банк «Тинькофф» стал объектом международных санкций. США ввели санкции против банка 20 июля 2023 года. В феврале Евросоюз также ввел санкции против «Тинькофф», объясняя это работой в секторе, который обеспечивает «существенный доход» государству РФ.

Эти меры могли повлиять на решение Google по удалению приложения «Тинькофф» из магазина Google Play.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock