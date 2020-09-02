«Тинькофф» запустил сервис юрподдержки для бизнеса, участвующего в госзакупках

«Тинькофф Бизнес» объявил о запуске сервиса бесплатной юридической помощи для предпринимателей и компаний, участвующих в госзакупках. Специалисты помогут с вопросами по получению оплаты выполненного заказа по 44-ФЗ. Об этом Rusbase сообщила пресс-служба «Тинькофф».

Отмечается, что услуга является бесплатной для клиентов с открытым счетом в «Тинькофф Бизнес». Специалисты компании помогут клиентам составить претензию в ситуации, если все обязательства по контракту исполнены, но заказчик не заплатил в срок.

По закону о госзакупках 44-ФЗ заказчик должен оплатить исполненный контракт в течение 15 дней, если исполнитель — представитель МСБ. По остальным видам закупок — в течение 30 дней. Если этого не произошло, эксперты помогут составить досудебную претензию и при необходимости судебный иск.

Получить юрпомощь может любой клиент, указавший для оплаты контракта реквизиты счета в «Тинькофф Бизнес». Также потребуется подтверждение выполнения обязательств по контракту.

Услуга доступна в разделе «Госзакупки» личного кабинета. Также в компании отметили, что юридическую помощь можно получить, написав в чат персональному менеджеру.



«Статистика показывает, что трудности с оплатой возникают в 5-10% случаев при работе с госконтрактами. Мы хотим помочь своим клиентам избежать таких неприятностей, поэтому запустили сервис бесплатной юридической поддержки», — комментирует вице-президент «Тинькофф» Федор Бухаров.

«Тинькофф Бизнес» — сервис «Тинькофф» по обслуживанию юридических лиц. Был запущен в 2015 году. Он объединяет ряд услуг и сервисов для работы с госзакупками: быстрое открытие спецсчета, банковские гарантии, кредитные линии на исполнение контракта и другие. По собственным данным, с начала 2020 года клиенты сервиса получили 23,2 млрд рублей в рамках госконтрактов по 44-ФЗ.

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