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«Тинькофф» запустил сервис для авторизации на сайтах и в приложениях Tinkoff ID

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Тинькофф» запустил Tinkoff ID — сервис для авторизации на сайтах и в приложениях. С его помощью можно зарегистрироваться без ввода логина и пароля и получать любые платные и бесплатные услуги — от покупок до устройства на работу без лишней бюрократии. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.

«Тинькофф» запустил сервис для авторизации на сайтах и в приложениях Tinkoff ID

«Тинькофф» использует для доступа к своему банкингу, инвестициям, мобайлу, лайфстайл-сервисам, путешествиям и т. д. 

Пользователи сами будут решать, какие данные передавать и смогут отозвать их в личном кабинете. Партнеры будут получать рекомендации по безоппасному хранению данных.

В пресс-службе подчеркнули, что Tinkoff ID поможет уменьшить на 30% случаев мошенничества, а также предотвратит риски утечки данных.

На первом этапе среди партнеров — около 100 сервисов. Среди них S7, Х5 Group, Wildberries, «Детский Мир», ivi, СДЭК, YouDo, Philips, Xiaomi, VK, «Ведомости», «Банки.ру», «Связной», Ostrovok.ru, Tikkurila, HeadHunter и другие.

Фото на обложке: Nikita Burdenkov / Shutterstock

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