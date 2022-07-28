«Тинькофф» запустил сервис для авторизации на сайтах и в приложениях Tinkoff ID

«Тинькофф» запустил Tinkoff ID — сервис для авторизации на сайтах и в приложениях. С его помощью можно зарегистрироваться без ввода логина и пароля и получать любые платные и бесплатные услуги — от покупок до устройства на работу без лишней бюрократии. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.
«Тинькофф» использует для доступа к своему банкингу, инвестициям, мобайлу, лайфстайл-сервисам, путешествиям и т. д.
Пользователи сами будут решать, какие данные передавать и смогут отозвать их в личном кабинете. Партнеры будут получать рекомендации по безоппасному хранению данных.
В пресс-службе подчеркнули, что Tinkoff ID поможет уменьшить на 30% случаев мошенничества, а также предотвратит риски утечки данных.
На первом этапе среди партнеров — около 100 сервисов. Среди них S7, Х5 Group, Wildberries, «Детский Мир», ivi, СДЭК, YouDo, Philips, Xiaomi, VK, «Ведомости», «Банки.ру», «Связной», Ostrovok.ru, Tikkurila, HeadHunter и другие.
Фото на обложке: Nikita Burdenkov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Тинькофф Банк» введет комиссию за входящие SWIFT-переводы для юрлиц с 15 августа
- 2 «Тинькофф» открыл собственную кафедру в НИУ ВШЭ
- 3 «Алиса» от «Яндекса» научилась давать подсказки и структурировать запросы пользователя по темам
- 4 Стартап Zero Acre создал растительное масло с помощью ферментации
- 5 Space Perspective представила дизайн капсулы для туристических полетов в космос
ВОЗМОЖНОСТИ
31 июля 2022
31 июля 2022