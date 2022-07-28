«Тинькофф» запустил Tinkoff ID — сервис для авторизации на сайтах и в приложениях. С его помощью можно зарегистрироваться без ввода логина и пароля и получать любые платные и бесплатные услуги — от покупок до устройства на работу без лишней бюрократии. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.

«Тинькофф» запустил сервис для авторизации на сайтах и в приложениях Tinkoff ID