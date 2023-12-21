«Тинькофф Инвестиции» тестируют первого в стране цифрового ассистента на основе искусственного интеллекта. Он расскажет о влиянии различных факторов на фондовый рынок, объяснит принципы торговли на нем, а также подготовит статистику и соберет аналитику по запросу, рассказали RB.RU в пресс-службе компании.

«Тинькофф Инвестиции» тестируют первого в России инвестиционного ассистента на базе ИИ