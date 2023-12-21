«Тинькофф Инвестиции» тестируют первого в России инвестиционного ассистента на базе ИИ

«Тинькофф Инвестиции» тестируют первого в стране цифрового ассистента на основе искусственного интеллекта. Он расскажет о влиянии различных факторов на фондовый рынок, объяснит принципы торговли на нем, а также подготовит статистику и соберет аналитику по запросу, рассказали RB.RU в пресс-службе компании.
AI Инвест-ассистент на этапе тестирования доступен нескольким десяткам тысяч клиентов, в 2024 году сервис введет в эксплуатацию массово.
Что может AI Инвест-ассистент
- Поговорить на тему финансов в соответствии с бэкграундом пользователя. Ассистент расскажет об инвестициях новичку и разъяснит нюансы трейдеру со стажем;
- Предоставить информацию по запросу либо ссылки на статьи с нужными сведениями;
- Рассказать о значимых для финансового рынка новостях и их влиянии на него;
- Изучить и собрать аналитику о любой российской ценной компании и о компании-эмитенте, которая ее выпустила;
- Подобрать подходящий образовательный курс.
AI Инвест-ассистент обучили на массиве данных, накопленных «Тинькофф Инвестициями» за годы работы.
Ассистент разработан с использованием большой языковой модели, благодаря чему сервис может поддерживать сложный диалог. При этом AI Инвест-ассистент не дает инвестиционных рекомендаций.
Команда разработчиков планирует научить ассистента анализировать контент соцсети «Пульс», чтобы предоставлять общие данные о настроениях инвесторов.
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