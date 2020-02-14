Брокреская платформа «Тинкофф Инвестиции» составила портрет российского розничного инвестора. По результатам опроса 200 тысяч пользователей эксперты сервиса узнали доход, возраст, пол, профессию, стратегию и состав портфелей инвесторов.

В «Тинькофф» рассказали, сколько зарабатывает розничный инвестор