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В «Тинькофф» рассказали, сколько зарабатывает розничный инвестор
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Наталья Бархатова
Брокреская платформа «Тинкофф Инвестиции» составила портрет российского розничного инвестора. По результатам опроса 200 тысяч пользователей эксперты сервиса узнали доход, возраст, пол, профессию, стратегию и состав портфелей инвесторов.
В «Тинькофф» рассказали, сколько зарабатывает розничный инвесторНаталья Бархатова
- Положительную доходность в 2019 году получили 80% клиентов сервиса. Большинство из них (59%) за год заработали на инвестциях в ценные бумаги до 30 тысяч рублей. Доход в 30-100 тысяч рублей зафиксировали 24% пользователей сервиса, более 100 тысяч рублей за год заработали 17% клиентов.
- Больше половины инвесторов (55%) — это молодые люди 28-38 лет. Средний возраст российского инвестора — около 35 лет. Для сравнения, в Европе и США, по оценке аналитиков «Тинькофф Инвестиций», большинство инвесторов — это люди в возрасте от 40 лет.
- 47% инвесторов работают на позициях среднего уровня, 23% занимают руководящие посты, 13% официально не работают, 6% являются индивидуальными предпринимателями, 1% — пенсионеры. У 83% инвесторов есть высшее либо неполное высшее образование.
- 38% опрошенных зарабатывают 100-500 тысяч рублей в месяц. Еще у 37% зарплата составляет 50-100 тысяч рублей в месяц. У 17% клиентов ежемесячный доход составляет 20-50 тысяч рублей, у 6% — до 20 тысяч рублей, у 2% — более 500 тысяч рублей.
- Мужчин среди пользователей «Тинькофф Инвестиций» большинство (86%), женщин — 14%. Замужем или женаты 48% опрошенных. У 72% нет детей. Один ребенок есть у 19% инвесторов, двое и больше — у 9%. У инвесторов в браке или с детьми более низкие аппетиты к инвестиционному риску.
- Самым популярным сектором экономики у инвесторов являются финансы. Инструменты из этой отрасли занимают 15% потрфелей. Также пользуются спосом энергетика, телеком, IT, горнодобывающий сектор и госбумаги.
- В среднем портфеле 36% и 24% занимают зарубежные и российские акции, 15% и 3% — российские и иностранные облигации. Также инвесторы вкладываются в денежные средства, зарубежные инвестфонды и ноты. 75% клиентов «Тинькофф Инвестиций» имеют в портфеле хотя бы одну зарубежную бумагу.
- По итогам 2019 года самыми востребованными активами по объему портфеля стали акции Boeing, Yandex, «Лукойла», «Газпрома», Amazon, Apple, Сбербанка, Microsoft, а также облигации федерального займа.
Фото: fizkes / Shutterstock
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