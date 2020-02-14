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В «Тинькофф» рассказали, сколько зарабатывает розничный инвестор

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Брокреская платформа «Тинкофф Инвестиции» составила портрет российского розничного инвестора. По результатам опроса 200 тысяч пользователей эксперты сервиса узнали доход, возраст, пол, профессию, стратегию и состав портфелей инвесторов.

В «Тинькофф» рассказали, сколько зарабатывает розничный инвестор
  • Положительную доходность в 2019 году получили 80% клиентов сервиса. Большинство из них (59%) за год заработали на инвестциях в ценные бумаги до 30 тысяч рублей. Доход в 30-100 тысяч рублей зафиксировали 24% пользователей сервиса, более 100 тысяч рублей за год заработали 17% клиентов.
  • Больше половины инвесторов (55%) — это молодые люди 28-38 лет. Средний возраст российского инвестора — около 35 лет. Для сравнения, в Европе и США, по оценке аналитиков «Тинькофф Инвестиций», большинство инвесторов — это люди в возрасте от 40 лет. 
  • 47% инвесторов работают на позициях среднего уровня, 23% занимают руководящие посты, 13% официально не работают, 6% являются индивидуальными предпринимателями, 1% — пенсионеры. У 83% инвесторов есть высшее либо неполное высшее образование.
  • 38% опрошенных зарабатывают 100-500 тысяч рублей в месяц. Еще у 37% зарплата составляет 50-100 тысяч рублей в месяц. У 17% клиентов ежемесячный доход составляет 20-50 тысяч рублей, у 6% — до 20 тысяч рублей, у 2% — более 500 тысяч рублей.
  • Мужчин среди пользователей «Тинькофф Инвестиций» большинство (86%), женщин — 14%. Замужем или женаты 48% опрошенных. У 72% нет детей. Один ребенок есть у 19% инвесторов, двое и больше — у 9%. У инвесторов в браке или с детьми более низкие аппетиты к инвестиционному риску.
  • Самым популярным сектором экономики у инвесторов являются финансы. Инструменты из этой отрасли занимают 15% потрфелей. Также пользуются спосом энергетика, телеком, IT, горнодобывающий сектор и госбумаги.
  • В среднем портфеле 36% и 24% занимают зарубежные и российские акции, 15% и 3% — российские и иностранные облигации. Также инвесторы вкладываются в денежные средства, зарубежные инвестфонды и ноты. 75% клиентов «Тинькофф Инвестиций» имеют в портфеле хотя бы одну зарубежную бумагу.
  • По итогам 2019 года самыми востребованными активами по объему портфеля стали акции Boeing, Yandex, «Лукойла», «Газпрома», Amazon, Apple, Сбербанка, Microsoft, а также облигации федерального займа.

Фото: fizkes / Shutterstock

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