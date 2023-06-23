«Тинькофф капитал» сформирует первый в России инвестфонд на замещающие облигации

Управляющая компания (УК) «Тинькофф капитал» создаст первый в России паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ), пишут «Ведомости» со ссылкой на сведения в реестре ПИФов Банка России.

Формировать фонд начнут в ближайшее время, а ко второй половине июля завершат создание. Он будет инвестировать в замещающие облигации, которые торгуются на Московской бирже. Отбирать облигации будет управляющий, пояснили в «Тинькофф капитале».

Когда фонд сформируют, планируется листинг на Мосбирже. Доступ к фонду получат только квалифицированные инвесторы.

Сегодня в обращении находятся замещающие облигации объемом $14,5 млрд, свидетельствую данные агентства Cbonds. Из них 84% — выпуски «Газпрома», уточнили в «Ренессанс капитале».

Кроме того, такие облигации на Мосбирже выпустили «Совкомфлот», «Лукойл», «Металлоинвест», ММК.

Ранее выпуск таких бондов производился на добровольной основе. Однако после майского указа президента РФ российские компании должны будут до 1 января 2024 года заместить еврооблигации на локальные.

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