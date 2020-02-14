«Тинькофф» запустил аутсорсинговый колл-центр для малого и среднего бизнеса

«Тинькофф» объявил о запуске аутсорсингового колл-центра для малого и среднего бизнеса. Он создан на базе домашнего облачного колл-центра банка. Об этом сообщает пресс-служба «Тинькофф».

В колл-центре работают больше 1000 операторов. Они прошли специальное обучение, заявляют в банке.

Операторы могут обзванивать клиентов и обрабатывать входящие звонки на территории России и Казахстана в режиме 24/7.

Компании могут с помощью колл-центра организовывать справочную службу по своим услугам, горячую линию или линию технической поддержки. Также доступна услуга «виртуальный секретарь» для приема звонков клиентов и маршрутизации их между сотрудниками компании.

Управлять услугами аутсорсингового колл-центра можно в личном кабинете «Тинькофф Бизнеса». Там доступны все звонки (их можно послушать онлайн), промежуточные и финальные отчеты.

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