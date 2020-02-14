«Тинькофф» запустил аутсорсинговый колл-центр для малого и среднего бизнеса
«Тинькофф» объявил о запуске аутсорсингового колл-центра для малого и среднего бизнеса. Он создан на базе домашнего облачного колл-центра банка. Об этом сообщает пресс-служба «Тинькофф».
В колл-центре работают больше 1000 операторов. Они прошли специальное обучение, заявляют в банке.
Операторы могут обзванивать клиентов и обрабатывать входящие звонки на территории России и Казахстана в режиме 24/7.
Компании могут с помощью
Управлять услугами аутсорсингового
Фото: bbernard / Shutterstock.com
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