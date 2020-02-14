Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«Тинькофф» запустил аутсорсинговый колл-центр для малого и среднего бизнеса

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Тинькофф» объявил о запуске аутсорсингового колл-центра для малого и среднего бизнеса. Он создан на базе домашнего облачного колл-центра банка. Об этом сообщает пресс-служба «Тинькофф».

«Тинькофф» запустил аутсорсинговый колл-центр для малого и среднего бизнеса

В колл-центре работают больше 1000 операторов. Они прошли специальное обучение, заявляют в банке.

Операторы могут обзванивать клиентов и обрабатывать входящие звонки на территории России и Казахстана в режиме 24/7.

Компании могут с помощью колл-центра организовывать справочную службу по своим услугам, горячую линию или линию технической поддержки. Также доступна услуга «виртуальный секретарь» для приема звонков клиентов и маршрутизации их между сотрудниками компании.

Управлять услугами аутсорсингового колл-центра можно в личном кабинете «Тинькофф Бизнеса». Там доступны все звонки (их можно послушать онлайн), промежуточные и финальные отчеты.

Фото: bbernard / Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

4 февраля — 26 марта 2020

DIGITAL MARKETING

5 февраля — 19 апреля 2020

Аналитика для руководителей

7 — 8 февраля 2020

Customer Development

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ