Банк «Тинькофф» анонсировал начало работы в Крыму. Организация запустила доставку карт в крупные города полуострова. Ранее на рынок республики вышел Сбербанк.

«Тинькофф банк» начал принимать заказы на доставку банковских карт в республике Крым. Об этом «Интерфаксу» рассказали в службе поддержки организации.

Банк принимает заказы на доставку карт с 17 февраля. Саму доставку начали осуществлять с 20 февраля. Клиенты банка могут оформить как дебетовые, так и кредитные карты.

По данным с сайта банка «Тинькофф», он не располагает банкоматами в республике Крым. Ближайшие к полуострову аппараты находятся в Краснодарском крае.

Сбербанк объявил о выходе на рынок Крыма в январе 2023 года. Сейчас в республике действуют 14 офисов организации, работают около 130 терминалов.

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