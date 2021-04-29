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«Тинькофф» купил «Кошелёк» — сервис бесконтактной оплаты и хранения карт

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Группа «Тинькофф» объявила о приобретении контролирующей доли в компании ООО «Бесконтакт», являющейся разработчиком приложения по агрегации банковских карт и программ лояльности ритейлеров — «Кошелёк».

«Тинькофф» купил «Кошелёк» — сервис бесконтактной оплаты и хранения карт

Сделка закрыта 29 апреля 2021 года. Её коммерческие условия не раскрываются, сообщила RB.RU пресс-служба «Тинькофф».

«Кошелёк» — мобильное приложение-агрегатор банковских карт, карт лояльности и купонов. На сегоднянший день количество оцифрованных карт перешагнуло отметку в 300 млн, число пользователей приложения — более 20 млн.

Команда «Кошелька», включая сооснователей Кирилла Горыню и Филиппа Шубина, сохранит автономность и продолжит развивать бизнес компании, сообщили в «Тинькофф». Нынешняя стратегия по развитию компании также останется без изменений.

В рамках партнёрства в «Кошелёк» будут интегрированы финансовые инструменты «Тинькофф»: в частности, различные виды кэшбэка, программы «Тинькофф Таргет», недавно запущенный сервис buy-now-pay-later «Долями» и другие.

«Мы убеждены, что новое партнерство не только поможет Кошельку масштабировать свое присутствие на рынке, но и кратно вырастит его ценность для пользователей за счет объединения всех этапов покупки на кассе — от предъявления карты лояльности до оплаты — в один удобный, безопасный и максимально выгодный сценарий. <...> Отдельно подчеркну, что Кошелёк останется полностью открытой и независимой платформой, готовой для интеграции сервисов и решений наших бизнес-партнеров, в том числе банков и финансовых организаций», — прокомментировал сделку Кирилл Горыня.

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Фото: olympuscat / Shutterstock.

 

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