В работе приложений «Тинькофф» произошел массовый сбой

В работе приложений «Тинькофф», в том числе банковского и сервисе для инвестиций произошел массовый сбой. На проблемы в функционировании сервисов жалуются клиенты банка, свидетельствуют данные Downdetector.
На массовый сбой в работе приложений «Тинькофф» жалуются пользователи из многих регионов России. По данным Downdetector, количество жалоб к 17:55 мск превысило 6 тысяч.
46% жалоб поступили на работу мобильного банкинга, 40% – на вход в мобильное приложение банка. Клиенты банка также жалуются на проблемы со входом в приложение «Тинькофф Инвестиции».
В официальном Twitter-аккаунте «Тинькофф» банк подтвердил, что проблемы есть и они «в курсе». Банк работает над устранением проблем, сказано в сообщении.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Primakov /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Яндекс.Маркет» начал продавать товары в рассрочку
- 2 «Тинькофф» запускает оплачиваемую стажировку для студентов «Тинькофф.Старт»
- 3 Не только «Сбер», «Тинькофф» и «Яндекс»: финтех-дайджест
- 4 «Возможно, Алиса пойдет в B2C, а Олег — в B2B»: как «Яндекс» и «Тинькофф» будут строить совместное будущее
- 5 Как индивидуальному предпринимателю сдать налоговую декларацию
ВОЗМОЖНОСТИ
10 декабря 2021
10 декабря 2021
10 декабря 2021