В работе приложений «Тинькофф» произошел массовый сбой

В работе приложений «Тинькофф», в том числе банковского и сервисе для инвестиций произошел массовый сбой. На проблемы в функционировании сервисов жалуются клиенты банка, свидетельствуют данные Downdetector.

На массовый сбой в работе приложений «Тинькофф» жалуются пользователи из многих регионов России. По данным Downdetector, количество жалоб к 17:55 мск превысило 6 тысяч.

46% жалоб поступили на работу мобильного банкинга, 40% – на вход в мобильное приложение банка. Клиенты банка также жалуются на проблемы со входом в приложение «Тинькофф Инвестиции».

В официальном Twitter-аккаунте «Тинькофф» банк подтвердил, что проблемы есть и они «в курсе». Банк работает над устранением проблем, сказано в сообщении.

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