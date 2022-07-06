«Тинькофф» стал провайдером СБП для переводов за границу

«Тинькофф» станет оказывать услуги по переводу рублевых операций в страны ближнего зарубежья. Банк возьмет на себя функции соединения и перевода платежа, используя при этом идентификаторы и инфраструктуру СБП.
«Тинькофф» и Банк России не раскрыли размер комиссии, сроки полноценного запуска сервиса и список банков. На тестовом этапе «Тинькофф» провел один платеж на 1000 рублей — от клиента банка «Хайс» в киргизский MBANK, сообщил РБК.
Переводы будут проводиться в рублях, а конвертироваться в местную валюту уже в банке-получателе. Операции проходят внутри СБП. SWIFT и Система передачи финансовых сообщений в них не участвуют.
В дальнейшем банк планирует запустить переводы через СБП в Армению, Беларусь, Казахстан и другие страны. Переводы из зарубежных банков в Россию намерены запустить к концу 2022 года.
Фото на обложке: Unsplash
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