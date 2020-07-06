«Тинькофф» запустил сервис для переводов между счетами в разных банках

«Тинькофф» запустил новый пилотный проект — сервис переводов me2me pull в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Об этом Rusbase рассказали в компании.

Сервис позволит пользователям пополнять счета в «Тинькофф» со счетов в других банках, а также переводить деньги из «Тинькофф» в другие банки.

Для перевода не нужно будет каждый раз открывать приложения разных банков. Достаточно один раз предоставить свое согласие на пополнение счета в «Тинькофф» в приложении банка, со счета которого делается перевод. Все последующие переводы из этого банка можно будет совершать непосредственно в мобильном приложении «Тинькофф».

Так же работает и сервис отправки денег со счета в «Тинькофф». Клиенты компании могут один раз дать разрешение на списание со счета в «Тинькофф» на счета в других банках.

«Этот сервис подойдет клиентам, которые получают зарплату на карты других банков, но сразу же переводят ее в «Тинькофф». Мы видим, что большая часть наших клиентов активно использует переводы по номеру телефона для пополнения счета в «Тинькофф» со счетов в других банках», — отметил руководитель управления платежей и переводов «Тинькофф» Сергей Хромов.

Сервис me2me pull доступен ограниченному кругу клиентов «Тинькофф». Осенью доступ к нему появится у всех пользователей экосистемы.

О появлении в СБП сервиса pull-переводов между счетами в разных банках сегодня сообщил Банк России. Пока можно перевести деньги между своими счетами, в перспективе сервис расширят на переводы между счетами разных физических лиц.